Avcılar'da pazar yolunda aşı - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek için aşılama çalışmalarına ağırlık verilirken, Avcılar'da semt pazarının yanındaki meydana kurulan stantta 101 kişi aşılandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu kesimlerde sürdürdüğü aşılama çalışmaları kapsamında Kent Konseyi ile de iş birliği yaparak çarşamba günleri kurulan semt pazarının hemen yakınındaki Havuz Meydanı'nda stant oluşturuldu. Yapılan çağrılar kısa sürede sonuç verirken, ellerinde pazar arabası bulunanlara da aşı olabilecekleri anlatıldı. Birkaç saat içerisinde toplam 101 doz aşı yapıldı. İlçe Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan, halkın ayağına hizmeti götürmeyi hedeflediklerini söyledi. Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik de, benzer işbirliğini sürdürmek istediklerini anlattı. Pazara giderken veya dönerken randevusuz aşı olanlar bu uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.