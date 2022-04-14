AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU - Son Dakika
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AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU

14.04.2022 10:21
AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU

AVCILAR Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan kadınlar, satacakları ürünleri sergilemek için çalışmaları bir günlüğüne durdurulan buldozeri vitrin olarak kullandı.

AVCILAR Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan kadınlar, satacakları ürünleri sergilemek için çalışmaları bir günlüğüne durdurulan buldozeri vitrin olarak kullandı.

Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde kurulan Çarşamba Semt pazarında ikinci el giysileri satan kadınların bulunduğu bölümdeki sokağın bir tarafında kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bulunduğu alanda park edilen buldozer pazarcılar tarafından vitrin olarak kullanıldı. Buldozerin üzerine bağlanan halata satılacak kıyafetler askıları ile sergilendi. Pazarcı kadınlardan Nuray Yerlikaya, "Bir arkadaşımızın eşinin fikriydi. İp bağladı, biz de kıyafetleri üzerinde sergiledik. Çok güzel oldu" dedi. Pazarcı kadınlardan Sevilay Ayaz da, bu yöntemin işe yaradığını, pazara gelenlerin ilgisini çektiğini söyledi. "Buldozer vitrinli" tezgahın karşısında yapımı süren bir inşaatın elektrik panosunun yanındaki paravan ve tahtaları aynı amaçla kullanan Hatice Seyis de, "Ürünlerimizi nasıl sergileriz diye düşünürken pratik çözümler buluyoruz" diye konuştu.

AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU
AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU
AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU
AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU
AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU
AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU
AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU
AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU
AVCILAR'DA PAZARDA BULDOZER REYONU

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Kaynak: DHA

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