AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR KAMERADA? KOMŞULAR İNİP MÜDAHALE ETMESİN DİYE KAPIYI TUTTULAR - Son Dakika

AVCILAR'da bilgisayarcının zincirli kapısını kırarak içeri giren 4 hırsız, alarm sisteminin çalışması ve komşularının müdahale çabalarına rağmen yaklaşık 150 bin liralık ürünü alarak kaçtı. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenen hırsızlardan biri binadakilerin aşağı inip kendilerine müdahale etmelerini önlemek için bina kapısını dışarıdan tuttu.

Hırsızlık olayı bugün saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Ali Rıza Tanrıverdi'ye ait bilgisayar dükkanında meydana geldi. Çalıntı olduğu belirlenen araçla iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli 4 hırsız kepenkleri kırarak içeri girdikten sonra 4 dakika içerisinde içeriden 150 bin liralık ürünü çaldı. Komşularının kendilerini görüp bağırmasına ve cep telefonu ile görüntülemesine rağmen hırsızlığa devam eden 4 şüpheli daha sonra hızla uzaklaştı. Komşularının haber vermesi üzerine işyerine gelen Ali Rıza Tanrıverdi, eşi Behice Tanrıverdi ile iki oğlu şoke oldu.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili kamera kayıtlarını incelemeye alırken, parmak izi ve diğer kanıtları topladı.