AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI

25.03.2022 10:29

AVCILAR'da tasmasından kurtulduğu öne sürülen pitbull, evin bahçesindeki küçük köpeğe saldırdı.

AVCILAR'da tasmasından kurtulduğu öne sürülen pitbull, evin bahçesindeki küçük köpeğe saldırdı. Sahibinin çığlıkları üzerine çevredeki esnaf, 7 ayrı yerinden ısırılan köpeği güçlükle kurtardı. Halatla ağaca bağlanan pitbull, hayvan barınağına götürüldü.

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir kişiye ait bahçede bağlı pitbull cinsi köpek, iddiaya göre bağlı olduğu yerden kurtularak sokakta yürümeye başladı. Pitbull, bir evin bodrum katının önündeki alanda 6 yıldan bu yana sahibinin baktığı 'Kömür' isimli köpeği görünce yaklaşık 3 metre yükseklikten yanına atladı. Pitbull, köpeği ensesinden ısırdı. Köpeğinin havlamaları üzerine içeriden gelen Narin Eker, kadın bağırarak yardım istedi. Kadın çığlık atarken, pitbull köpeği ensesinden ısırarak merdivenleri çıktı. Esnaf köpeği pitbull'un ağzından kurtarmaya çalıştı. Bazıları ellerine geçirdikleri odun parçası ve plastik borular pitbull'a vurdu. Daha sonra tasmasından yakalanan pitbull bir halat ağaca bağlandı. Narin Eker, kanlar içerisindeki köpeğini alarak veterinere götürdü. Kömür, Veterinerdeki tedavisinin ardından evine gönderildi.

Narin Eker 'Köpeğimizin yerine bir çocuk veya başka birini ısırabilirdi. Tasmamız ve ağızlıksız dolaştırılamaz, polise şikayetçi olacağız dedi.

Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından alınan pitbull hayvan barınağına götürüldü. Bir süre sonra barınağa giden köpeğin sahibi pitbulun zincirini kopardığını belirtirken, pasaportunu göstererek onu teslim aldı. Belediye yetkilileri prosedüre göre, köpeğin gelen sahibine teslim edildiğini, bundan mağdur olanların savcılığa şikayetçi olmaları halinde yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI
AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI
AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI
AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI
AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI
AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI
AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI
AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA PİTBULL, BAHÇEDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI - Son Dakika


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