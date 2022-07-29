Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

29.07.2022 00:16
Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Avcılar'da plastik, naylon ve hurda geri dönüşümü yapılan fabrikada yangın çıktı.

Avcılar'da plastik, naylon ve hurda geri dönüşümü yapılan fabrikada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. İddiaya göre, fabrikadaki havalandırma motorunun patlamasıyla çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışması yaparken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İçerideki işçilerin durumu erken fark ederek dışarı çıkmasıyla olası faciadan dönüldü. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı. Fabrikada çıkan yangın drone ile havadan görüntülenirken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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