Son Dakika Haberleri: Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor
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Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor

44 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yaptı.

Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yaptı.


Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Avcılar'da polis helikopteri havadan hasar incelemesi yaptı. - İSTANBUL

İstanbul, Avcılar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:02 Kaynak: İHA
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