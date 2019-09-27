Son Dakika Haberleri: Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor
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Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor

32 dakika önce

Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyorİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yaptı.

Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yaptı.

Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Avcılar'da polis helikopteri havadan hasar incelemesi yaptı.

Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor

İstanbul, Avcılar, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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