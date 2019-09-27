Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor
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Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyorİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yaptı.
Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Avcılar'da polis helikopteri havadan hasar incelemesi yaptı.
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