Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Polis Minik Öğrencilere Oyuncak Hediye Etti

Avcılar'da Polis Minik Öğrencilere Oyuncak Hediye Etti

24 dakika önce

Ersan SAN İSTANBUL DHATürk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında polis, minik öğrencilere oyuncak hediye etti.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında polis, minik öğrencilere oyuncak hediye etti.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, bugün öğle saatlerinde Avcılar Firuzköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Polisler, kendilerine ilgi gösteren minik öğrencilere oyuncak hediye etti. Resmi kıyafetli polisler, minik öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra gedikleri araçlarla siren çalarak okuldan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:33 Kaynak: DHA
Avcılar, Polis, Güncel
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