Avcılar'da polise silahlı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Avcılar'da dur ihtarına uymayan kişiler, polise pompalı tüfekle ateş açtı.
Yeşilkent Mahallesi'nde gece saatlerinde polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi. İhtara uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kaza yapan araçtan inen 4 kişiden birisi pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Karşılık veren polisler bir kişiyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yakalanan zanlı gözaltına alınırken, ekiplerin kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:57 - Kaynak: AA
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