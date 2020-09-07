Avcılar'da polise silahlı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Avcılar'da polise silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Avcılar'da dur ihtarına uymayan kişiler, polise pompalı tüfekle ateş açtı.

Avcılar'da dur ihtarına uymayan kişiler, polise pompalı tüfekle ateş açtı. Yeşilkent Mahallesi'nde gece saatlerinde polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi. İhtara uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kaza yapan araçtan inen 4 kişiden birisi pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Karşılık veren polisler bir kişiyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yakalanan zanlı gözaltına alınırken, ekiplerin kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor. Olay güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Son Dakika

ABD'nin yeni atadığı DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de terör örgütü YPG sevdalısı çıktı

Kadın kıyafetiyle kuyumcudan 115 bin lira değerinde altın ve döviz çalan iki şüpheli yakalandı

Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Mardin'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi

Aylardır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku için ailesi, oturma eylemi başlattı

Koronavirüsü yenen 97 yaşındaki Havva nineden "maske" uyarısı

Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı

Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı

Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama