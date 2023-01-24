Uyuşturucu pazarlığı yapan şüpheliler iş başında yakayı böyle ele verdi - Son Dakika
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Uyuşturucu pazarlığı yapan şüpheliler iş başında yakayı böyle ele verdi

24.01.2023 15:22

İstanbul Avcılar'da uyuşturucu alışverişinde bulunan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından iş başında yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken zehir ticareti güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da dün akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen iki kişi, park halindeki polis aracının yanında buluştu. Birbirleriyle selamlaşan ikili uyuşturucu alışverişinde bulunduğu sırada Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerine suçüstü yakalandı.

ELİNDEKİ POŞETİ ATTI

Şüphelilerden biri polis memurunun yanına geldiğini görünce elindeki uyuşturucu madde poşetine tekme atarak kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Cengiz E. ve Umut G. olduğu tespit edilen şüpheliler Şehit Adem Başar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Yapılan sorgulamada Cengiz E.'nin yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Uyuşturucu Ticareti, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu pazarlığı yapan şüpheliler iş başında yakayı böyle ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu pazarlığı yapan şüpheliler iş başında yakayı böyle ele verdi - Son Dakika
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