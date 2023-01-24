Yapılan sorgulamada Cengiz E.'nin yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerden biri polis memurunun yanına geldiğini görünce elindeki uyuşturucu madde poşetine tekme atarak kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Cengiz E. ve Umut G. olduğu tespit edilen şüpheliler Şehit Adem Başar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu pazarlığı yapan şüpheliler iş başında yakayı böyle ele verdi - Son Dakika

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