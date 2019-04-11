Avcılar'da Polisler, Şehit Meslektaşları İçin Lokma Döktürdü

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm şehitler için hayır lokması döktürüp, dağıttı.

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm şehitler için hayır lokması döktürüp, dağıttı.



Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un talimatı ile polisler Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Marmara Caddesi'nin sonunda şehitlerin ruhları için lokma döktürüp yoldan geçenlere dağıttı. Hafta nedeniyle düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Polis haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara okulda oyuncak dağıtılırken şehit aileleri, teşkilat mensubu yaşlılar da ziyaret edildi.



- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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