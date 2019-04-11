Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Polisler, Şehit Meslektaşları İçin Lokma Döktürdü

Avcılar'da Polisler, Şehit Meslektaşları İçin Lokma Döktürdü

49 dakika önce

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm şehitler için hayır lokması döktürüp, dağıttı.

Avcılar'da Polisler, Şehit Meslektaşları İçin Lokma Döktürdü, System.String[]
AVCILAR Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm şehitler için hayır lokması döktürüp, dağıttı.

Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un talimatı ile polisler Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında,  Marmara Caddesi'nin sonunda şehitlerin ruhları için lokma döktürüp yoldan geçenlere dağıttı. Hafta nedeniyle düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Polis haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara okulda oyuncak dağıtılırken şehit aileleri, teşkilat mensubu yaşlılar da ziyaret edildi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:20 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Güncel
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