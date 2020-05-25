AVCILAR'DA POLİSLER TÜLBENTLE YÜZÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞAN KADINA MASKE VERDİ - Son Dakika

RAMAZAN Bayramı'nın ikinci gününde de sürdürülen sokağa çıkma kısıtlamasında, evinin önünde koronavirüse karşı yüzünü tülbent ile kapatan ve maskesi olmadığını söyleyen kadına polisler maske verdi. Denetimlerde fenni muayenesiz araçla trafiğe çıkan bir sürücüye de 598 TL ceza yazıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Namık Kemal Caddesi'nde oluşturdukları denetim noktasında nadir de olsa gelen araç veya yayaların sokağa çıkma izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Denetim noktası yakınlarında oturan, yüzünü koronavirüse karşı tülbent sararak korunmaya çalışan bir kadın, polislerin yanına giderek, maske ricasında bulundu. Polis memurlarından biri, kadına beklemesini rica etti ve getirdiği kutudan kendi elleriyle 4 maske almasını istedi. Maskelere teşekkür eden kadına, evinden çıkmaması konusunda uyarı yapıldı.

Bu arada durdurulan hafif ticari araç sürücüsü A.E.'nin sokağa çıkma izin belgesi bulunduğu ancak, 06 DZ 948 plakalı aracının fenni muayenesinin geçmiş olduğu belirlendi. Bunun üzerine araç, çekici ile trafikten yasaklanırken, sürücüye de 598 TL ceza uygulandı.

- İstanbul