Avcılar'da polisten banka ve PTT kuyruğundakilere sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

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Avcılar'da polisten banka ve PTT kuyruğundakilere sosyal mesafe uyarısı
6 saat önce
AVCILAR'da PTT ve banka şubeleri önünde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.
AVCILAR'da PTT
ve banka şubeleri önünde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı. Avcılar
İlçe Emniyet Şube Müdürlüğü, PTT'nin Avcılar Şubesi ile bankalar önlerinde polis ekipleri görevlendirdi. Ekipler kuyrukta bekleyen vatandaşları 'sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti. Bu arada PTT'ye gelenler, ateşleri ölçülerek içeriye alındı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:00 Kaynak: DHA
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