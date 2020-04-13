Son Dakika › Güncel › AVCILAR'DA POLİSTEN BANKA VE PTT KUYRUĞUNDAKİLERE SOSYAL MESAFE UYARISI - Son Dakika
AVCILAR'DA POLİSTEN BANKA VE PTT KUYRUĞUNDAKİLERE SOSYAL MESAFE UYARISI
7 saat önce
Avcılar'da PTT ve banka şubeleri önünde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.
Avcılar'da PTT ve banka şubeleri önünde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı. Avcılar İlçe Emniyet Şube Müdürlüğü, PTT'nin Avcılar Şubesi ile bankalar önlerinde polis ekipleri görevlendirdi. Ekipler kuyrukta bekleyen vatandaşları 'sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti. Bu arada PTT'ye gelenler, ateşleri ölçülerek içeriye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:18 Kaynak: DHA
Son Dakika Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti