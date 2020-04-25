AVCILAR'DA POLİSTEN DRONE İLE DENETİM - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar D-100 Karayolu'nda drone ile denetim yaptı.

Avcılar'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Avcılar Köprüsü'nün altında oluşturulan denetim noktasında Küçükçekmece yönünden gelen araçların sürücüleri durdurularak, izin belgeleri tek tek incelendi. Yerdeki denetim sürerken, Emniyet İnsansız Hava Araçları Bürosu'ndan iki polis bölgede drone uçururken sürücülerin emniyet kemeri, şerit ihlali ve cep telefonu ile konuşup- konuşmadıklarına dair denetim yapıldı.