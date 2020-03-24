AVCILAR'DA PTT ÖNÜNDE MESAFE İHLALİ SIRA TARTIŞMASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA PTT ÖNÜNDE MESAFE İHLALİ SIRA TARTIŞMASI - Son Dakika

AVCILAR'DA PTT ÖNÜNDE MESAFE İHLALİ SIRA TARTIŞMASI

6 saat önce

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında banka şubeleri saat 12.00'den sonra yarım gün hizmet verirken, PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

AVCILAR'DA PTT ÖNÜNDE MESAFE İHLALİ SIRA TARTIŞMASI, System.String[]

KORONAVİRÜSE  karşı alınan önlemler kapsamında banka şubeleri saat 12.00'den sonra yarım gün hizmet verirken, PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kuyruktakilerin önemli bölümünü emekli maaşlarını almaya gelenler oluşturdu.   Uzmanların 'En az 1 metre uzak durun' uyarısına fazla uyulmadığı görüldü. Kuyruktakiler ile kuyruk sırasını  bozmaya çalışanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Eşinin sırada uzun süreden bu yana hasta olarak beklediğini söyleyen bir kadına kuyruktakilerin, "Hasta ise burada beklemesin" diye çıkıştığı duyuldu. Emekli aylığını almaya geldiğini belirten 63 yaşındaki Mehmet Ali Mut, "Haklı olarak içeri almıyorlar. Ancak, içerideki numaratörü dışarı çıkartsalar gelen sıra numarasını alır, biz de bu kadar iç içe girerek sıra beklemek zorunda kalmazdık. Bu zor günlerde bir de çalışanların sayısını azaltmışlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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PTT önündeki kuyruktan görüntüler

İçeri girmek isteyenler ile onları engellemek isteyenler arasında zaman zaman çıkan tartışmalar

Emekli Mehmet Ali Mut ve yanındaki bir başka emekli ile röportaj

Genel ve detay görüntüler


Banka, Mut, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:58 Kaynak: DHA

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