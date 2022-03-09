Avcılar'da engelli çocuğunu koyduğu pusetle minibüse binen kadını indirmeye çalışan minibüs şoförüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından para cezası verildi.
Avcılar Yeşilkent'te, pusetle taşıdığı serebral palsi hastası çocuğuyla minibüse binen Suna Şengül'ü minibüsünden indirmeye çalışan şoförün davranışları ve sözleri, o sırada minibüste bulunanlarca cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, minibüs şoförüne "İBB TUHİM tarafından gerekli yaptırımların uygulandığı" ve zabıta birimlerince idari para cezası kesildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da pusetteki engelli çocuk ile annesini minibüse almak istemeyen şoföre ceza kesildi - Son Dakika