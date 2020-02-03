AVCILAR'DA RESTORANA SATIRLI, BIÇAKLI BASKIN KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA RESTORANA SATIRLI, BIÇAKLI BASKIN KAMERADA - Son Dakika

AVCILAR'DA RESTORANA SATIRLI, BIÇAKLI BASKIN KAMERADA

13 dakika önce

Veysel TİMDU-Ersan SAN / AVCILAR'da, Suriye uyruklu kişilerin işlettikleri öğrenilen restorandan sürekli yemek alarak 30 bin lira borçlandıkları, kendilerinden para istenince de restoranı kılıç, satır ve bıçakla basarak kasadaki 5 bin lirayı gasp ettikleri iddia edilen yine Suriye uyruklu olan...

AVCILAR'DA RESTORANA SATIRLI, BIÇAKLI BASKIN KAMERADA, System.String[]

Veysel TİMDU-Ersan SAN/ AVCILAR'da, Suriye uyruklu kişilerin işlettikleri öğrenilen restorandan sürekli yemek alarak 30 bin lira borçlandıkları, kendilerinden para istenince de restoranı kılıç, satır ve bıçakla basarak kasadaki 5 bin lirayı gasp ettikleri iddia edilen yine Suriye uyruklu olan 4 kişi tutuklandı. Restorana baskın anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen yıl Haziran ayında Avcılar'da bulunan bir restoranda meydana geldi. Ailesiyle birlikte 2015 yılında ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye uyruklu Mohammed Hüseyin, 2016 yılında Avcılar'da restoran açtı. İddiaya göre, restorana dadanan yine Suriye uyruklu olan kişiler, sürekli olarak restorandan yemek yiyip veresiye yazdırdılar. Borçları 30 bin lira olduğunda restoran sahibi Mohammed Hüseyin, yeğenini gönderip bu kişilerden ödeme yapmalarını istedi. Bunun üzerine bu kişiler, satır ve bıçakla restoranı bastı. Şüpheliler, kasadaki 5 bin lirayı da gasp ederek restorandan ayrıldı. Restoran sahibinin şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliler Mahmoud Alhamdan, Mjd Alziba, Wail El Necar, Yasir El Muhammet'i yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Restoran sahipleri; tutuklu bulunan şüphelilerin, şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde sürekli olarak kendilerini tehdit ettiklerini ileri sürdü.

BASKIN ANI KAMERADA

Restorana yapılan baskın anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun ellerinde kılıç, satır ve bıçakla restoranı basarak çalışanlara doğru sallayıp onları tehdit etmeleri görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin restoranı basma anları

(AKTÜEL)

-Restoran sahibi ile röp.


Avcılar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:30 Kaynak: DHA
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