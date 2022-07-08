Avcılar'da restoran basan 5 kişilik grup, kafe çalışanını böyle darp etti - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da restoran basan 5 kişilik grup, kafe çalışanını böyle darp etti

08.07.2022 15:37

Avcılar'da restoran basan 5 kişilik grup, kafe çalışanını böyle darp etti Avcılar'da, tehdit ettikleri kişinin restoranını basan 5 kişilik gurup, içeride patronun olmadığını görünce çalışanlara saldırdı.

Avcılar'da restoran basan 5 kişilik grup, kafe çalışanını böyle darp etti

İSTANBUL - Avcılar'da, tehdit ettikleri kişinin restoranını basan 5 kişilik gurup, içeride patronun olmadığını görünce çalışanlara saldırdı. Yaşanan saldırı ve arbede anı kameraya yansıdı.

.

Olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi üzerindeki bir kafeye yaşandı. iddiaya göre, 5 kişi akşam saatlerinde önceden devrettikleri restoranın önüne gelip, sahibi olan Adnan Alberkdar'ı istedi. Sahibinin orada olmadığını fark eden grup, restoran çalışanlarına saldırdı. iş yerinin içinde giren saldırganlar bir çalışanı darp etti, müdahale etmek isteyen bir kişi de hafif şekilde yaralandı.

Gruptaki diğer saldırganlardan biri elinde silahla dükkanın önünde tehditler savurarak, havaya ateş açtı. Mermiler kimseye isabet etmezken, restoran sahibine tehditler savuran grup olay yerinden uzaklaştı.

Daha sonra iş yeri sahibi Alberkdar ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Saldırganlardan bir süredir tehdit mesajları aldığı aldığını ve sürekli geldiğini anlatan restoran çalışanı Supi El Cevahir, "Buranın eski sahipleri bunlar sürekli geliyor. Şikayet edip polis gönderiyorlar, mafyayı gönderiyorlar. Maalesef sürekli böyle yapıyorlar. Gelip silah çıkarıyorlar, içerde kızlar var, müşteriler var. biz elemanlar olarak çalışıyoruz sıkıntı istemiyoruz. Bir kişi ilk defa geldi, sonra üç kişi oldular sonra dükkanın içine girmişler, sandalye ile vurdular. Biri silah çıkarttı. Bütün elemanlar olarak çok korktuk" diye anlattı.

Şikayetin ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
AVCILAR'DA ALEV ALEV YANAN RESTORANDAN YAVRU KÖPEĞİN KURTULUŞU AVCILAR'DA ALEV ALEV YANAN RESTORANDAN YAVRU KÖPEĞİN KURTULUŞU ESENYURT'TA ÇOCUĞU KAFENİN OYUN PARKINDA OYNATAN KİŞİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI ESENYURT'TA ÇOCUĞU KAFENİN OYUN PARKINDA OYNATAN KİŞİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da restoran basan 5 kişilik grup, kafe çalışanını böyle darp etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:08:01. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da restoran basan 5 kişilik grup, kafe çalışanını böyle darp etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement