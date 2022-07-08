Avcılar'da restoran basan 5 kişilik grup, kafe çalışanını böyle darp etti

İSTANBUL - Avcılar'da, tehdit ettikleri kişinin restoranını basan 5 kişilik gurup, içeride patronun olmadığını görünce çalışanlara saldırdı. Yaşanan saldırı ve arbede anı kameraya yansıdı.

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Olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi üzerindeki bir kafeye yaşandı. iddiaya göre, 5 kişi akşam saatlerinde önceden devrettikleri restoranın önüne gelip, sahibi olan Adnan Alberkdar'ı istedi. Sahibinin orada olmadığını fark eden grup, restoran çalışanlarına saldırdı. iş yerinin içinde giren saldırganlar bir çalışanı darp etti, müdahale etmek isteyen bir kişi de hafif şekilde yaralandı.

Gruptaki diğer saldırganlardan biri elinde silahla dükkanın önünde tehditler savurarak, havaya ateş açtı. Mermiler kimseye isabet etmezken, restoran sahibine tehditler savuran grup olay yerinden uzaklaştı.

Daha sonra iş yeri sahibi Alberkdar ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Saldırganlardan bir süredir tehdit mesajları aldığı aldığını ve sürekli geldiğini anlatan restoran çalışanı Supi El Cevahir, "Buranın eski sahipleri bunlar sürekli geliyor. Şikayet edip polis gönderiyorlar, mafyayı gönderiyorlar. Maalesef sürekli böyle yapıyorlar. Gelip silah çıkarıyorlar, içerde kızlar var, müşteriler var. biz elemanlar olarak çalışıyoruz sıkıntı istemiyoruz. Bir kişi ilk defa geldi, sonra üç kişi oldular sonra dükkanın içine girmişler, sandalye ile vurdular. Biri silah çıkarttı. Bütün elemanlar olarak çok korktuk" diye anlattı.

Şikayetin ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.