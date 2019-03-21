Avcılar'da Rögar Kapağı Çalan Kağıt Toplayıcısı Kamerada
18 dakika önce
Avcılar'da, rögar kapakları hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 5 kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.
Avcılar
'da, rögar kapakları hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 5 kağıt toplayıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin çaldığı rögar kapağını götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerine Merkez
ve Denizköşkler Mahallelerindeki 8 adet rögar kapağının çalınmasının bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Gece Kartalları olarak bilinen gece bekçileri, boş olmasına rağmen zorlukla aracını çeken bir kağıt toplayıcısından şüphelendi. Yapılan kontrolde kağıt toplanan el arabasında 1 rögar kapağı bulundu. Gözaltına alınan kağıt toplayıcısının Avcılar Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde, diğer rögar kapaklarını arkadaşlarının çaldığını söyledi. Verdiği isimlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi daha gözaltına alınırken 7 rögar kapağı ile çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda kamyon aküsü ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan bir kağıt toplayıcısının çaldığı rögar kapağını taşıyarak, arabasına koyma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:32 Kaynak: DHA
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