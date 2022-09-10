İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saatler sonra metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Yaralıları hastanede ziyaret ettim

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Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüshenüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 99 kişi yaralanırken, metrobüs yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza nedeniyle duraklarda aşırı bir yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar yürüyerek evlerine ulaştı.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Kazanın ardından bir açıklama yapmaması nedeniyle İBB Başkanı Ekram İmamoğlu, sosyal medyada tepki çekti. "Ekrem İmamoğlu" etiketi Twitter'da TT olurken, vatandaşlar "İmamoğlu nerede?" diye sordu.

SUSKUNLUĞUNU 6 SAAT SONRA BOZDU

Kaza 18.38'de meydana gelirken İmamoğlu suskunluğunu 00.14'te bozdu. Kazadan yaklaşık 6 saat sonra sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ettiğine yönelik fotoğraflar paylaştı.

"YARALI VATANDAŞLARIMIZI HASTANEDE ZİYARET ETTİM"

İmamoğlu paylaşımında, "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: