AVCILAR'DA SAĞANAK YAĞIŞTA ASFALT YERİNDEN ÇIKTI - Son Dakika

AVCILAR'DA SAĞANAK YAĞIŞTA ASFALT YERİNDEN ÇIKTI

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış, Avcılar'da da asfaltın yerinden çıkmasına neden oldu.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış, Avcılar'da da asfaltın yerinden çıkmasına neden oldu.

Saat 14.00 sıralarında görülen aşırı yağış nedeniyle Yeşilkent Mahallesi girişine yüksek kesimlerden gelen su, yolda ilerleyen araçların sürücülerini zor durumda bıraktı. Yol bir anda su içerisinde kalırken, mahalle girişindeki asfalt, kalıplar halinde yerinden çıktı. Avcılar Belediyesi ekipleri yolun bu bölümünü ulaşıma kapatırken, bakım ve onarım ekibi istendi. Yeşilkent'ten geçen derenin suyu da yer yer taştı.

Yeşilkent Mahallesi, Yeşilkent, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SAĞANAK YAĞIŞTA ASFALT YERİNDEN ÇIKTI - Son Dakika

Son Dakika

00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 23:49 Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 16:10 Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:36 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:23 Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
22:35
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 00:37:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AVCILAR'DA SAĞANAK YAĞIŞTA ASFALT YERİNDEN ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]