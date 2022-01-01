Avcılar'da sağlık merkezine aşı için gelen bir kişi doktora saldırdı - Son Dakika

Avcılar'da, bir kişinin aşı için geldiği aile sağlığı merkezinde doktora saldırdığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi'ndeki 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne anne ve babasıyla gelen Mehmet Saib E., Kovid-19 aşısı yaptırmak istediklerini söyledi.

Öğle arası olduğu ve BioNTech için 6 kişinin tamamlanması gerektiği söylenen bu kişi ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Sesler üzerine odasından çıkan Dr. Velit Çelebi, aşı için beklemesini söylediği Mehmet Saib E.'nin saldırısına uğradı.

Sağlık merkezindekilerin müdahalesiyle doktor Çelebi, saldırganın elinden kurtarıldı.

Yüzünde darp izleri oluşan Çelebi, sağlık raporu aldıktan sonra kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Saib E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada saldırı anı sağlık merkezindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahsın tartıştığı doktora yumruk atması ve diğer sağlık çalışanlarının araya girerek ayırmaları yer alıyor.

Dr. Çelebi yaşadıklarını anlattı

Dr. Velit Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan sonra darp raporu alarak, söz konusu kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

Dün öğle saatlerinde koridordaki sesler üzerine dışarı çıktığını dile getiren Çelebi, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sağlık görevimi yaparken şiddete uğradım. Saat 12.35 sıralarıydı, bağrışma seslerini duydum. Olayı çözmek için dışarı çıktım ve hiddetli şahıs, 'aşı için geldim, aşı yapmak zorundasınız' dedi. Şu an öğle arasında olduğumuzu ve arkadaşlarımızın 25 dakika sonra aşı yapmaya başlayacağını söyledim. Hem 6 kişi toplanmadan aşı yapamayacağımızı da söyledim. 'Bir de 6 kişiyi mi bekleyeceğiz' diyerek daha çok hiddetlendi ve ben de böyle yüksek konuşacaksa dışarıda beklemesini söyledim. Daha çok hiddetlendi. Bir anda defalarca yumruklamaya başladı ve bizi ayırdılar, şahsı dışarı çıkardılar."

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğu anlatan Çelebi, "Açıkçası 100'e yakın poliklinik yapıyoruz, 150'e yakın aşılama yapıyoruz, böyle yoğun çalıştığımız dönemde böyle üzücü bir olayı yaşamak, seneyi böyle üzücü bir olayla kapatmak bizi çok üzdü. Böyle tatsız olayların yaşanmaması için gerekli cezaların verilmesini talep ediyoruz. Sağlık çalışanları olarak tam güzel hizmet verebilelim." dedi.