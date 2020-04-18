AVCILAR'DA SAHİL ŞERİDİNDE DENETİM - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında İstanbul Valiliği tarafından her türlü etkinliğin yasaklandığı sahillerde oturan, yürüyüş yapanlara yönelik zabıtanın önlemleri arttırıldı. Ekipler, dün akşam saatlerinde Avcılar'da sahil bandının yanı sıra kayalıklarda oturarak, yasağı delmeye çalışanları tek tek uyardı.

Avcılar'da sahil şeridinde dün de gün boyu denetim yapıldı. Yasağa rağmen yürüyüş veya spor yapmaya gelenleri uyaran ekipler, buradan ayrılmalarını istedi. Güneşli havanın etkisiyle akşama doğru yürüyüş yapmaya gelenler, araçlarla yapılan anonslarla sık sık sahil kesiminden uzak durmaları istendi. Kayalıklarda oturan, üzerlerinde kimlik bulunmayan ve Pakistanlı olduklarını söyleyen maskesiz 3 kişi de uyarıldı. Zabıta ekipleriyle bazı hayvanseverler kuşları ve kedileri besledi.