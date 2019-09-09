Son Dakika Haberleri: Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulundu
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Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulunduİSTANBUL - Avcılar sahilde denizde erkek cesedi bulundu.

Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Avcılar sahilde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Avcılar sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş, bir kişiyi denizde hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan çıkardı. Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın bisikleti ve çantasını da buldu. Kıyıya vuran erkek cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulundu

Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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