Avcılar'da sahilde yol kenarında çökme oldu, sel suları denize böyle döküldü
Avcılar'da sel sularının şiddeti nedeniyle sahil kumlarının boşalmasıyla oluşan görüntü şelaleyi andırdı.
Avcılar'da sel sularının şiddeti nedeniyle sahil kumlarının boşalmasıyla oluşan görüntü şelaleyi andırdı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Yapılan son uyarıların ardından Avcılar ve çevresinde de şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Tıkanan birçok rögarın taşması nedeniyle sahil yolunu su bastı. Ambarlı'da sahil kenarında bulunan kumlar şiddetli su nedeniyle çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle 1 buçuk metre derinliğinde boşluk oluştu. Boşluktan akan sular adeta şelaleyi andırdı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından kaydedildi. O anları kaydeden Erdem isimli vatandaş, " Çökme oldu burada. Avcılar Ambarlı sahili burası. Yol çöktü resmen bir sel yaşadık" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:07 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da sahilde yol kenarında çökme oldu, sel suları denize böyle döküldü - Son Dakika
Son Dakika İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı