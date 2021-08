AVCILAR'DA SAHİLE GELENLERE AŞI - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla Sağlık Müdürlüğü tarafından Avcılar sahilinde kurulan çadırda aşı yapıldı.

Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, son dönemde artış gösteren salgın hastalıkla mücadeleye ağırlık vererek, toplumun her kesimine her yerde ulaşarak bilgilendirme ve aşılama çalışmalarına ağırlık verdi. Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan ile Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi Sorumlusu Dr. Ahmet Abbasoğlu'nun koordine ettiği çalışmalar kapsamında yürüyüş ve ya piknik için Avcılar Sahili'ne gelenlere kurulan çadırda aşı yapıldı. Kısa sürede ilgi gören aşı çalışması akşam saatlerine kadar devam etti. Piknik yapmaya giderken randevusuz aşı olmaktan mutlu olduklarını belirtenler görevlilere teşekkür etti. Mobil aşı çadırında görevli Dr. Serdar Can Kaşısarı, 'Vatandaşın ayağına gidiyoruz, aşı olması gerekenlere randevusuz aşı yapıyoruz. Amacımız bir an önce aşısını ulaştırmak. Bu doğrultuda belirli yerlere aşı çadırlarımızı kuracağız, fabrika, işyerlerine gideceğiz. Sahile gelenler burada aşı çadırını görünce şaşırıyorlar. Buyursunlar gelsinler" dedi. Emrah Altunkaya, kendisini aşıya davet eden görevlilere teşekkür ederek bunu redederken. 'Aşılara başlanalı 7-8 ay geçti. Henüz aşı olmadım. Yerli aşımızı bekliyorum. Ben devletimize güveniyorum. Dolayısı ile Turkovac'ı bekliyorum" diye konuştu.