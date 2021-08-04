Avcılar'da sahile vurmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Avcılar'da sahile vurmuş erkek cesedi bulundu

Avcılar sahilde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Avcılar sahilde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Ceset polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, öğlen saatlerinde Ambarlı Sahili'nde meydana geldi. Sahile vurmuş erkek cesedi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekere ceset üzerinde incelemelere başladı. Yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze aracıyla ceset hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek. - İSTANBUL

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