AVCILAR'DA SAHTE DOLARLA 500 LİRALIK HALI VE BİN 100 LİRA ALIP KAYBOLDU

AVCILAR'da yabancı uyruklu bir kişi, mağazadan 500 liralık halı alırken, sahte 100 dolar verdi, bin 100 lira da para üstü alarak kayıplara karıştı.

Olay, Reşitpaşa Caddesi'ndeki halı mağazasında meydana geldi. Mağazaya gelen Türkmenistan vatandaşı olduğunu belirten yabancı uyruklu bir kişi, kiralık evi için halı bakmaya geldiğini söyledi. 500 lira tutarında halı beğenen kişi, yanında Türk Lirası bulunmadığını, dolar kabul edilip, edilmediğini sordu. Satış görevlisi Halil Atmaca, 100 dolar alarak halıyı ve para üstü olarak da bin 100 lira verdi. Atmaca'nın parayı verdiği iş yeri sahibi Kazım Kaya, 100 doların sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını belirten iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını polise vererek şikayetçi oldu. Halil Atmaca, "Oldukça elit bir beyefendi gibi görünüyordu. Bize güven verdi. İnandık, halıyı ve bin 100 lira para üstünü verdik. Biz yandık başkaları yanmasın" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.