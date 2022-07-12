AVCILAR'DA SAHTE DOLARLA 500 LİRALIK HALI VE BİN 100 LİRA ALIP KAYBOLDU - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA SAHTE DOLARLA 500 LİRALIK HALI VE BİN 100 LİRA ALIP KAYBOLDU

12.07.2022 10:28
AVCILAR'DA SAHTE DOLARLA 500 LİRALIK HALI VE BİN 100 LİRA ALIP KAYBOLDU

AVCILAR'da yabancı uyruklu bir kişi, mağazadan 500 liralık halı alırken, sahte 100 dolar verdi, bin 100 lira da para üstü alarak kayıplara karıştı.

AVCILAR'da yabancı uyruklu bir kişi, mağazadan 500 liralık halı alırken, sahte 100 dolar verdi, bin 100 lira da para üstü alarak kayıplara karıştı.

Olay, Reşitpaşa Caddesi'ndeki halı mağazasında meydana geldi. Mağazaya gelen Türkmenistan vatandaşı olduğunu belirten yabancı uyruklu bir kişi, kiralık evi için halı bakmaya geldiğini söyledi. 500 lira tutarında halı beğenen kişi, yanında Türk Lirası bulunmadığını, dolar kabul edilip, edilmediğini sordu. Satış görevlisi Halil Atmaca, 100 dolar alarak halıyı ve para üstü olarak da bin 100 lira verdi. Atmaca'nın parayı verdiği iş yeri sahibi Kazım Kaya, 100 doların sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını belirten iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını polise vererek şikayetçi oldu. Halil Atmaca, "Oldukça elit bir beyefendi gibi görünüyordu. Bize güven verdi. İnandık, halıyı ve bin 100 lira para üstünü verdik. Biz yandık başkaları yanmasın" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

YORUMLAR
500
AVCILAR'DA SAHİLE EN YAKIN METROBÜS DURAĞINDA KALABALIK AVCILAR'DA SAHİLE EN YAKIN METROBÜS DURAĞINDA KALABALIK Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kaynak: DHA

Türkmenistan, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SAHTE DOLARLA 500 LİRALIK HALI VE BİN 100 LİRA ALIP KAYBOLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 10:31:40. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA SAHTE DOLARLA 500 LİRALIK HALI VE BİN 100 LİRA ALIP KAYBOLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement