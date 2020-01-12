Avcılar'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Avcılar'da sahte içki operasyonu

6 saat önce

Avcılar'da kaçak sigara ve sahte içki imal edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Avcılar'da kaçak sigara ve sahte içki imal edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki ve kaçak sigara imalathanesi olarak kullanıldığı belirtilen Cihangir Mahallesi Osmanpaşa Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 12 şişe içki, 18 kilogram tütün ve 16 bin adet boş

sigara kutusu ile 5 adet boş içki şişesi ele geçirildi.

Operasyonda bu malzemelere el koyan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Büro, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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