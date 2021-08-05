Son dakika haberleri: Avcılar'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Avcılar'da düzenlenen operasyonda 1 ton 900 kilogram etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, bahse konu adrese önceki gün baskın düzenledi.

Depo görünümlü iş yerinde yapılan aramalarda 1 tonluk depo içerisinde 1 ton etil alkol ile 30'ar litrelik 30 bidon içerisinde 900 kilogram etil alkol ve 1 adet damıtma makinesi ele geçirildi.

Baskın sırasında gözaltına alınan bir şüphelinin, "5607 sayılı Kaçakçılık Suçları Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.