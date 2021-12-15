AVCILAR'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜME İLİŞKİN SORUŞTURMADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

AVCILAR'da İbrahim Kaşıkçı (52)'nın sahte içkiden zehirlenerek ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, sahte alkol sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim Kaşıkçı önceki gün alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından kaldırıldığı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, sahte alkol satışı yapan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "13.12.2021 günü Avcılar ilçesinde ikamet eden İbrahim Kaşıkçı'nın sahte alkol zehirlenmesi sonucu vefat etmesi nedeniyle soruşturmaya başlanılmış olup, sahte alkol satışı yapan şüpheli 14.12.2021 tarihinde tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Soruşturma halen devam etmektedir" denildi.