AVCILAR'DA SAHTE PASAPORT İMALATINA SUÇÜSTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA SAHTE PASAPORT İMALATINA SUÇÜSTÜ

28.04.2022 08:45

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda haklarında arama ve yakalama kararı olan, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişilere sahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport imal eden şüpheli yakalandı.

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda haklarında arama ve yakalama kararı olan, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişilere sahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport imal eden şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli kurumlara ait sahte mühür, çok miktarda sahte nüfus cüzdanı, sahte pasaport ve sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri de ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.B.?nin, sahte kimlik ve pasaport düzenlemek amacıyla bilgisayar, yazıcı ve matbaa malzemesi temin etmeye çalıştığına dair bilgilere ulaştı. Bu kişinin piyasadan temin ettiği bilgisayar ve yazıcı düzenekleri Avcılar'da kiraladığı eve taşıdığını belirledi. Eve giden ekipler, kullanıma hazır 10 kimlik kartı, 13 Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun yanı sıra İsrail, Portekiz ve Suriye ülkelerine ait 11 sahte pasaport, 1 Almanya ülkesi sürücü belgesi, çeşitli kurumlara ait 10 mühür, boş çipli 5 bin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, yeni tip 4 bin 500 Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi ile eski tip Türkiye Cumhuriyeti 2 bin sürücü belgesi ele geçirildi. Sahte kimlik ve pasaport imal edilen evde renk değişimi ile kimliklerin ayırt edici özelliğinin gözle görülebilmesi amacıyla kullanılan 3 bin sahte hologram bulundu. Bu hologramların; sahte belgenin orijinalinden ayırt edilmesini zorlaştırdığı, sadece uzman kişiler tarafından gerçeğinden ayırt edilebilecek kalitede olduğu dikkat çekti.

Sahte pasaport ve kimliklerin; suç ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan ve yurt dışına kaçmak isteyen, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kasten adam öldürme gibi ağır ceza gerektiren suçlardan sabıkalı kişilere yönelik olarak hazırlandığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen B.B. tutuklandı.

AVCILAR'DA SAHTE PASAPORT İMALATINA SUÇÜSTÜ
AVCILAR'DA SAHTE PASAPORT İMALATINA SUÇÜSTÜ
AVCILAR'DA SAHTE PASAPORT İMALATINA SUÇÜSTÜ
AVCILAR'DA SAHTE PASAPORT İMALATINA SUÇÜSTÜ
AVCILAR'DA SAHTE PASAPORT İMALATINA SUÇÜSTÜ
AVCILAR'DA SAHTE PASAPORT İMALATINA SUÇÜSTÜ

YORUMLAR
500
PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderdiği iddia edilen sanıklar hakim karşısında PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderdiği iddia edilen sanıklar hakim karşısında AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SAHTE PASAPORT İMALATINA SUÇÜSTÜ - Son Dakika


Son Dakika
09:12 Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız
09:02 28 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:48 İçinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç yandı!
08:41 Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu! 24 yaşındaki gencin ölümünde korkunç detay: İngiliz kadın ve Iraklı sevgilisi öldürmüş
08:40 Herkes sıcak havayı bekliyordu! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
08:39 Dünya tarihini aydınlatacak buluş: 504 milyon yıllık fosil bulundu
08:34 28 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidiyor
08:11 Oğulcan Engin'in imdadına sevgilisi Miray Daner yetişti! Seda Sayan sorularından işte böyle kaçtı
07:54 EGM duyurdu: 3 bin 250 bekçi alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 09:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA SAHTE PASAPORT İMALATINA SUÇÜSTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement