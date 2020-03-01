Avcılar'da şehitlere saygı yürüyüşü - Son Dakika
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Avcılar'da şehitlere saygı yürüyüşü

6 saat önce

AVCILAR'da sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine toplanan bir grup, Suriye'de şehit düşen Mehmetçik için saygı yürüyüşü yaptı.

AVCILAR'da sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine toplanan bir grup, Suriye'de şehit düşen Mehmetçik için saygı yürüyüşü yaptı.

'Avcılar Gençlik' adına yapılan çağrılarda, birlik olma zamanının geldiği belirtilirken, her kesimden ilçe sakinleri araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin başındaki Atatürk Anıtı önünde toplanmaya çağrıldı. Yürüyüşten önce yapılan uyarıda hiçbir siyasi içerikli slogana izin verilmeyeceği, buna kalkışanlara polisten önce müdahale edileceği belirtildi.

Polisin güvenlik önlemleri arasında toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, büyük bir Türk bayrağı açarak, Avcılar Belediyesi önündeki Havuz Meydanı'na kadar 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Her Türk Asker Doğar', 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' başta olmak üzere çeşitli sloganlar atarak tekbir getirdi. Zaman zaman meşalelerin de yakıldığı yürüyüş sonunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Şehit isimlerinin tek tek okunması sırasında saygı yürüyüşüne katılanlar bir ağızdan 'Burada' diye bağırdı.

Avcılar'da şehitlere saygı yürüyüşü

Avcılar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:42 Kaynak: DHA
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