AVCILAR'DA SEMT PAZARINDA, EBA GEZİCİ DESTEK NOKTASI OLUŞTURULDU - Son Dakika

AVCILAR'da evlerinde bilgisayar veya tabletin yanı sıra internet bulunmayan öğrenciler için gezici EBA Destek Noktası oluşturuldu. EBA Destek Noktası'nın ilk durağı yoğun göç alan Yeşilkent Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarı oldu. Pazarın açık olduğu günlerde destek noktasının, muhtarlık önündeki parkta olacağı kaydedildi.

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci eğitimlerinin kesintiye uğramasını azaltmak, dezavantajlı öğrencilerin olumsuz öğrenme öğrenim süreçlerinde aktif bir biçimde yer almalarını sağlamak için harekete geçti. Eğitimde eşitlik ilkesi göz önüne alınarak uygun teknik altyapıya sahip okullarda EBA-Destek Ağı Noktaları oluşturuldu. Böylece internet veya bilgisayar-tablete sahip olamadıkları nedeniyle öğrenim ivmesi azalan öğrencilere destek olunması hedeflendi. İlçedeki okulların tespit ettiği alanlardaki EBA-Destek Ağı noktalarını, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrenciler kullanabilecek. Pazarın acık oldugu gunlerde destek noktası, muhtarlık onundekı parkta olacak.

SEMT PAZARI 'SINIF' OLDU

Avcılar'da yoğun göç alan ve yaklaşık 100 bin nüfusu ile en kalabalık mahallesi konumundaki Yeşilkent'teki öğrencilerin diğer mahallelerdeki yaşıtlarına göre internet ve bilgisayar- tablet kullanımı açısından dezavantajlı olduğu göz önüne alınarak ayrıca gezici EBA Destek Noktası oluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimi sonucu projeye hayırseverlerin desteği de sağlandı. Hayırseverlerin temin ettiği bir minibüs, proje kapsamında düzenledi. İnternet erişimi bulunan ve tabletlerin yanı sıra mini sandalye ve masalar yerleştirilen üzerinde 'Bilgi senin olduğun her yerdedir. Burada olduğun için teşekkürler' yazılı araç, Yeşilkent kapalı semt pazarındaki pazar tezgahları arasındaki alanda park etti. Öğrencilerin kullanmaları için de ayrıca masalara dezenfektanlar konuldu. Yapılan duyuru üzerine kısa sürede 8 öğrenci gelerek gezici EBA-Destek Ağı'nın ilk sınıfını oluşturdu. Öğrenciler tablet ile internete bağlanarak derslerini görmenin sevincini yaşadı. Dezavantajlı diğer noktalara da gidecek gezici EBA Destek noktasından yararlanacak öğrenci sayısının önümüzdeki günlerde arttırılacağı belirtildi. Semt pazarının açık olduğu günlerde gezici destek noktasının muhtarlık önündeki parkta olacağı kaydedildi.