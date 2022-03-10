AVCILAR'DA SEMT PAZARINDA YİNE OTOMOBİL UNUTULDU - Son Dakika
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AVCILAR'DA SEMT PAZARINDA YİNE OTOMOBİL UNUTULDU

10.03.2022 09:29
AVCILAR'DA SEMT PAZARINDA YİNE OTOMOBİL UNUTULDU

AVCILAR'da semt pazarının kurulacağı alanda yine otomobil park edilerek, unutuldu.

AVCILAR'da semt pazarının kurulacağı alanda yine otomobil park edilerek, unutuldu. Esnaf tezgah açabilmek için otomobili hep birlikte ortaya çekti. Pazarın ortasındaki otomobilin yanından güçlükle geçenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Müşterilerden biri, "Ben bunun bir kamera şakası veya sosyal deney gibi bir şey olduğunu düşündüm" dedi.

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan semt pazarının olduğu alana otomobil park edildi. Sabah erken saatte tezgah açmaya gelen pazarcı Hasan Sindin, bir süre aracın sahibinin gelmesini bekledi. Otomobilin sahibine ulaşamayan Sindin, durumu Avcılar Belediyesi zabıtasına bildirdi. Zabıta ekiplerinin, otomobili çekecek araçlarının olmadığını söyleyip, durumla ilgilenmediklerini öne süren Sindin, "Kamyonet yanaşamıyordu. 5-6 arkadaş birlikte arabayı yolun ortasına çekerek tezgah açtık. Şimdi de yoldan geçenler zorlanıyor. Biraz duyarlı olunması gerek" dedi.

"KAMERA ŞAKASI VEYA SOSYAL DENEY OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Alışveriş yapmaya gelenler, semt pazarının ortasındaki otomobil nedeniyle geçmekte ve alışveriş yapmakta zorlandı. Müşteriler, pazar alanının ortasında bulunan otomobile anlam veremedi. Alışveriş yapmaya gelenlerden biri, "Ben bunun bir kamera şakası veya sosyal deney gibi bir şey olduğunu düşündüm" diye konuştu.

AVCILAR'DA SEMT PAZARINDA YİNE OTOMOBİL UNUTULDU
AVCILAR'DA SEMT PAZARINDA YİNE OTOMOBİL UNUTULDU
AVCILAR'DA SEMT PAZARINDA YİNE OTOMOBİL UNUTULDU
AVCILAR'DA SEMT PAZARINDA YİNE OTOMOBİL UNUTULDU
AVCILAR'DA SEMT PAZARINDA YİNE OTOMOBİL UNUTULDU

YORUMLAR
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alışveriş, Otomobil, Avcılar, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SEMT PAZARINDA YİNE OTOMOBİL UNUTULDU - Son Dakika


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