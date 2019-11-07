Son Dakika Haberleri: Avcılar'da servis aracı minik öğrenciyi ezdi
Son Dakika Güncel Avcılar'da servis aracı minik öğrenciyi ezdi

Avcılar'da servis aracı minik öğrenciyi ezdi

6 saat önce

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak ağır yaraladı.

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan minik kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana geldi. Servis sürücüsü H.Y. okul çıkışında öğrencileri almak için aracıyla birlikte bahçeye girdi. Bu sırada kantinden çıkan 9 yaşındaki Eylül M. servisin önüne atladı. Küçük kızı altına alan servis şöförü olayın şokuyla aracını tekrar geriye hareket ettirdi. Bu sırada küçük kızın üzerinden tekrar geçen şoföre veliler ve öğrenciler büyük tepki gösterdi.

Olayı gören veliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Minik Eylül'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Servis sürücüsü ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Avcılar'da servis aracı minik öğrenciyi ezdi

Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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