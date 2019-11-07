AVCILAR'DA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KÜÇÜK KIZIN FOTOĞRAFLARI
7 saat önce
AVCILAR'da ilk okul bahçesinde servis aracının ezmesi sonucu hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun fotoğrafları.Görüntü Dökümü: -----------------Küçük kızın fotoğrafları.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:37 Kaynak: DHA
AVCILAR'da ilk okul bahçesinde servis aracının ezmesi sonucu hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun fotoğrafları.
Görüntü Dökümü:
-----------------Küçük kızın fotoğrafları
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