Son Dakika Haberleri: AVCILAR'DA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KÜÇÜK KIZIN FOTOĞRAFLARI
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KÜÇÜK KIZIN FOTOĞRAFLARI

AVCILAR'DA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KÜÇÜK KIZIN FOTOĞRAFLARI

7 saat önce

AVCILAR'da ilk okul bahçesinde servis aracının ezmesi sonucu hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun fotoğrafları.Görüntü Dökümü: -----------------Küçük kızın fotoğrafları.

AVCILAR'DA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KÜÇÜK KIZIN FOTOĞRAFLARI, System.String[]

AVCILAR'da ilk okul bahçesinde servis aracının ezmesi sonucu hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun fotoğrafları.

Görüntü Dökümü:

-----------------Küçük kızın fotoğrafları


Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:37 Kaynak: DHA
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