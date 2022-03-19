Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı

19.03.2022 09:23

Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı Avcılar'da kayganlaşan yolda minibüs kamyonete çarptı Avcılar'da, işçi almayan giden minibüs kavşakta kontrolden çıkarak yoğurt yüklü kamyonete çarptı.

Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı

Avcılar'da kayganlaşan yolda minibüs kamyonete çarptı

İSTANBUL - Avcılar'da, işçi almayan giden minibüs kavşakta kontrolden çıkarak yoğurt yüklü kamyonete çarptı. Minibüste sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Avcılar Tahtakele Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar'dan işçi almaya giden Sezgin Fenerci idaresindeki 34 LYM 228 plakalı servis minibüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Altınşehir istikametine giden Behzat Top yönetimindeki 34 BEH 600 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücü Fenerci araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkarırken, polis ekipleri başka kaza olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Kurtarılan yaralı Sezgin Fenerci, ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan servis minibüsünün kış lastiği olmadığı bildirildi.

Kaza hakkında konuşan yoğurt yüklü kamyonetin sürücüsü Behzat Top, "Ben buradan dönerken minibüs kayıp virajı alamadı, direk bana vurdu. Biz iki kişiydik bir şey yok onlar da 2 kişiydi, 1 kişi yaralandı" diye konuştu.

Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı
Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı
Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı
Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı
Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı

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MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI

Minibüs, Avcılar, Kaza, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da servis minibüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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