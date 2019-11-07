Son Dakika Haberleri: Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci yaralandı
Son Dakika Güncel Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci yaralandı

Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci yaralandı

7 saat önce

Avcılar'da bir okulun bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci yaralandı, System.String[]

Avcılar'da bir okulun bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül M.'ye (8) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İncelemenin ardından servis minibüsü otoparka çekildi.

Sürücü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Avcılar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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