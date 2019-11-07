Son Dakika Haberleri: Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

6 saat önce

Avcılar'da bir okulun bahçesinde servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti, System.String[]

Avcılar'da bir okulun bahçesinde servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaparken 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül M.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı öğrenci ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Okulun bahçesinde güvenlik önlemi alan polisin yaptığı incelemeler sonucu servis minibüsü otoparka çekildi.

Servis minibüsü şoförü gözaltına alındı, kaza nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi.

Avcılar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor
(Özel) Avcılar'da okulda yaşanan dehşet anları kamerada AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:06:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]