Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Avcılar'da bir okulun bahçesinde servis minibüsünün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaparken 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül M.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eylül M, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İncelemenin ardından servis minibüsü otoparka çekildi.
Sürücü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.