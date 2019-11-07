Son Dakika Haberleri: Avcılar'da servis minibüsünün öğrenciye çarpması
Son Dakika Güncel Avcılar'da servis minibüsünün öğrenciye çarpması

Avcılar'da servis minibüsünün öğrenciye çarpması

8 saat önce

Avcılar Kaymakamlığı, okul bahçesinde servis minibüsünün çarpması sonucu bir öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Avcılar'da servis minibüsünün öğrenciye çarpması, System.String[]

Avcılar Kaymakamlığı, okul bahçesinde servis minibüsünün çarpması sonucu bir öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Avcılar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde, H.Y. yönetimindeki servis aracının, öğrenci Eylül M'ye (8) çarptığı ifade edildi.

Öğrencinin ambulansla Avcılar Anadolu Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi, yakınları ve tüm okulumuza başsağlığı diliyoruz.

Araç sürücüsü H.Y. kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştır. Kaymakamlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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