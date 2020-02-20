AVCILAR'DA SERVİS SÜRÜCÜSÜNE 'TACİZ' DAYAĞI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SERVİS SÜRÜCÜSÜNE 'TACİZ' DAYAĞI - Son Dakika

AVCILAR'DA SERVİS SÜRÜCÜSÜNE 'TACİZ' DAYAĞI

7 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde lise öğrencisi erkek çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen servis şoförü, çocuğun babası ve iki yakını tarafından dövüldü.

AVCILAR'DA SERVİS SÜRÜCÜSÜNE 'TACİZ' DAYAĞI, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde lise öğrencisi erkek çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen servis şoförü, çocuğun babası ve  iki yakını tarafından dövüldü. Polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi'ndeki Amasyalılar Caddesi üzerinde üç kişinin bir kişiyi dövdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Polis kısa sürede olayın Yeşilkent Mahallesi Çiftlik Yolu üzerinde meydana geldiğini ve yarı çıplak bir kişinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya ait araziye kaçtığını belirledi. Ekipler, tarla içerisinde dayak yemiş yarı çıplak vaziyetteki servis şoförü Y.Y.'yi yakaladı. M.Ş.Y., 16 yaşındaki oğlu Y.F.Y.'nin Beylikdüzü'ndeki bir lisede öğrenim gördüğünü, servis şoförünün oğluna cinsel içerikli videolar ve cinsel içerikli yazışmalar yaparak konuşmalar yaptığını anlattı. Baba M.Ş.Y, servis şoförü Y.Y. ile Yeşilkent'teki Çiftlik yolu üzerinde görüşme yapmak üzere buluştuklarını yanında da iki yakını da bulunduğunu, şüpheli ile kavga ettiklerini söyledi. Baba ile iki yakını ve servis şoförü Avcılar Firüzköy polis merkezi amirliğine götürüldü. 'Çocuğun cinsel istismarı' şüphelisi doktor kontrolüne götürülürken lise öğrencisinin ifadesine de başvurulacağı kaydedildi.

Şüpheli Y. Y. yerini polise bildiren yakındaki şantiyenin sahibi Fuat Şentürk, "İki kişinin birisini dövdüğünü gördüm. Bana taciz olduğunu söylediler. Bir an empati yaptım. Bizim de çoluk-çocuğumuz var. Bunlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Polisi aradım. Gelen ekiplere yerini tarif ettim, gidip aldılar. Böyle bir şey hepimizin başına gelebilir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli yakalanıp götürülürken

-Şüpheli Emniyet Müdürlüğünden çıkarılırken

-Çocuk bürosu önündeki ambulans görüntüleri


- İstanbul
Beylikdüzü, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
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