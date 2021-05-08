Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi. - Son Dakika

Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Büyükçekmece istikametinde, yan yolda ilerleyen M.Ç'nin kullandığı 34 DNL 136 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 34 DZF 443 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu 34 DNL 136 plakalı otomobil bankaya geri geri girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bankada hasar oluşurken, polis ekipleri bankanın girişine güvenlik şeridi çekti.

Kazada hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.