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AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU - Son Dakika

AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU

04.08.2021 13:46

HALK arasında 'Çöl' veya 'Afrika sıcaları' olarak bilinen 'Eyyam-ı Bahur'un etkili olduğu İstanbul'da sıcaktan bunalan yüzlerce kişi serinlemek için Avcılar'da sahile akın etti.

HALK arasında 'Çöl' veya 'Afrika sıcaları' olarak bilinen 'Eyyam-ı Bahur'un etkili olduğu İstanbul'da sıcaktan bunalan yüzlerce kişi serinlemek için Avcılar'da sahile akın etti.

Yılın en sıcak günlerinden bunalanlar Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'ndeki kumsal alana akın etti. Gölgeliklerini alarak, denize gelenler sık sık suya girerken ortaya Ege veya Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler çıktı. Sıcaktan bunalan, yüzmeyi bilmeyenlerin bir bölümü üzerlerindeki elbiseyi çıkarmadan suda oturarak serinlemeyi tercih ederken, bazıları yanlarına getirdikleri okey takımı ile gölgelik altında oyun oynayarak zaman geçirdi.

Okey oynayanlardan Yunus Yıldırım, her günü denize indiklerini geçmişte pandemi döneminde bunalıma girdiklerini belirtirken, "Çok güzel" dedi. Birçok kişi sahile getirdiği köpeği ile denize girerek serinlemeye çalıştı. Sahile çocuğu ile gelenlerden Aysel Saraçlı, 'Evde bunaldık. Çocuk nedeniyle pencereyi de açamıyoruz. Serinliyoruz. Güzel burası" dedi.

AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU

İstanbul, Avcılar, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU - Son Dakika


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