Avcılar'da şiddetli rüzgarda iskele koptu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da şiddetli rüzgarda iskele koptu - Son Dakika

Avcılar'da şiddetli rüzgarda iskele koptu

6 saat önce

Avcılar'da dış cephe yapılması için binaya sabitlenen 15 metrelik iskelenin bağlantıları koptu.

Avcılar'da şiddetli rüzgarda iskele koptu, System.String[]

Avcılar'da dış cephe yapılması için binaya sabitlenen 15 metrelik iskelenin bağlantıları koptu. Bağlantıları kopan iskeleye müdahale için cadde trafiğe kapatılırken, rüzgarda adeta yaprak gibi sallanan iskele kameralar tarafından kaydedildi.


Şiddetli rüzgar uyarılarının ardından kent genelinde birçok noktada olumsuzluk yaşandı. Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın dış cephe işlemleri için kurulan iskelenin bağlantı noktaları koptu. Kopan bağlantı noktaları nedeniyle iskele rüzgarda adeta yaprak gibi sallandı. Olayı gören vatandaşlar belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sallanan iskeleyi sabitleyerek sallanmasını engelledi. İskelenin kontrollü olarak söküleceği öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için ekipler tarafından cadde trafiğe kapatıldı.


15 metre yükseklikteki kilolarca ağırlıktaki demir iskelenin yaprak gibi sallanması ise kameralar tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu
Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi

Son Dakika Haberleri
01:04 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
01:03 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili CHP'ye tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası - Son Dakika Haber
00:43 11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:40 Hatay'da yılbaşı öncesi 'huzur ve güven' operasyonu: 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:18 30 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:08 Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:56:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da şiddetli rüzgarda iskele koptu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]