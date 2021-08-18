Avcılar'da silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

AVCILAR'da bir evde yapılan aramada 2 tabanca, 168 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Savcılıktan alınan izin ile yapılan aramada 168 uyuşturucu hap, bir kurusıkı ve bir ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 39 fişek bulundu. Silah ve uyuşturucu haplarla ilgili gözaltına alınan U.D.(37) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.