Son Dakika Haberleri: Avcılar'da silahlı banka soygunu
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Avcılar'da silahlı banka soygunu

40 dakika önce

Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit ederek soygun gerçekleştirdi.

Avcılar'da silahlı banka soygunu, System.String[]

Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit ederek soygun gerçekleştirdi. Güvenlik görevlileri henüz belirlenmeyen bir miktarda para alan soyguncuya ateş ettiği fakat durduramadığı öğrenildi.


Olay, Avcılar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit ederek soygun gerçekleştirdi. Henüz belirlenmeyen bir miktarda para alan şahıs bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Soyguncu bankadan çıktığı sırada bankanın güvenlik görevlilerin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bankada inceleme başlatırken soyguncuyu bulmak için de çalışmalar başladı. - İSTANBUL

Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
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