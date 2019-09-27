Son Dakika Haberleri: Avcılar'da silahlı banka soygunu
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Avcılar'da silahlı banka soygunu

37 dakika önce

Avcılar'da bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, banka çalışanlarını etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.

Avcılar'da silahlı banka soygunu, System.String[]

Avcılar'da bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, banka çalışanlarını etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.
Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Yanyol Caddesi'nde bulunan bir bankada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı bir kişi bankaya geldi. Silahını banka görevlilerine doğrultan şüpheli kasadaki parayı istedi. Bankadan bir miktar para alan şüpheli silahla etrafa ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Cihangir Mahallesi, Avcılar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:38 Kaynak: DHA
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